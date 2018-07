Novo Código prevê recuperar 110 mil km² O Ministério do Meio Ambiente estima que o novo Código Florestal exigirá a recuperação de 110 mil km² de vegetação às margens de rios - o equivalente a mais de 40% do território do Estado de São Paulo ou cerca de 25% das Áreas de Preservação Permanente (APPs) já desmatadas no País.