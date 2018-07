Novo comandante da PM do DF anuncia plano

Nesse período os principais indicadores de violência, sobretudo homicídios, estupros, sequestros-relâmpago e roubos disparam. Em março, foram registrados 88 assassinatos, mais de 40% acima do mesmo período no ano passado (61). Só no feriado da Semana Santa ocorreram 11 homicídios, o dobro de 2011. Os números criminais fizeram Brasília se equiparar aos bolsões de pobreza da região do Entorno, que figura entre as mais inseguras no mapa da violência do Ministério da Justiça. O plano, autorizado pelo governador Agnelo Queiroz (PT), prevê mudanças radicais na logística e nas jornadas de trabalho, consideradas muito frouxas.

O novo comandante reuniu-se com os líderes do movimento e com o secretário de Administração para tentar uma solução para o impasse, mas não houve acordo. Os policiais militares do DF, cujo salário inicial é de R$ 4,5 mil, o maior do País, lutam por equiparação com a Polícia Civil, o que significa um reajuste de 50% no piso.