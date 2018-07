Novo comandante promete mais PMs nas ruas do Rio O novo comandante da Polícia Militar do Rio, coronel Mário Sérgio Duarte, assumiu o cargo anunciando que vai mudar 70% dos cargos de chefia da corporação ainda esta semana. E informou que pretende "conseguir mil homens, de imediato, para retornarem às ruas", com a redução dos Comandos de Policiamento de Área. A função destes comandos é de planejamento e coordenação de operações. Mas os comandos acabaram ganhando estrutura de órgão operacional, com até 200 policiais. O número é considerado excessivo por Duarte, que decidiu enxugar os quadros.