Novo conceito de paróquia é tema de assembleia da CNBB A proposta de um novo conceito de paróquia, definida agora como comunidade de comunidades, será o tema central da 51.ª Assembleia-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que ocorrerá entre os dias 10 e 19 em Aparecida, com a participação de mais de 300 bispos das 273 circunscrições eclesiásticas (dioceses e similares) do País.