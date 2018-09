Novo controle de voo permitirá mais aeronaves no ar Até março do próximo ano, as quatro unidades do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) do País estarão equipados com um dos mais modernos sistemas de gerenciamento de voos que, segundo o comando da Aeronáutica, permitirá que mais aeronaves circulem ao mesmo tempo e com segurança.