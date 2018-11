Novo critério elevou casos suspeitos de gripe no Brasil O aumento no número de casos suspeitos de influenza A (H1N1) no Brasil, de 7 para 14 desde ontem, é resultado, sobretudo, de critérios mais rígidos adotados pelo governo para acompanhar pessoas com febre, tosse, que vieram do Exterior. "Como o número de locais com casos confirmados está se expandindo, resolvemos ampliar a sensibilidade ", explicou o diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage. Houve também aumento do número de casos sob investigação no período: de 37 para 41.