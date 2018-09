Novo curso da Univesp inicia processo seletivo O novo curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), realizado pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP Leste), abriu processo seletivo. A especialização em Ética, Valores e Saúde na Escola dura 15 meses e tem aulas à distância e presenciais. São 350 vagas em quatro cidades: São Paulo, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. As inscrições por meio da Fuvest (www.fuvest.br) vão até o dia 21. A taxa é de R$ 50. A prova será no dia 18/7. Podem participar educadores em exercício de escolas PAULISTAS.