Novo Datafolha repete Dilma com 52% e Aécio com 48% dos votos válidos A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, e o adversário Aécio Neves (PSDB) permanecem empatados no limite da margem da erro no segundo turno da corrida presidencial, com vantagem numérica para a petista de 52 por cento a 48 por cento dos votos válidos, revelou nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira.