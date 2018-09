Novo desabamento no Morro do Baú fere soldado

Um novo desabamento no Morro do Baú feriu gravemente um soldado da Força Nacional, que trabalhava na remoção de moradores que insistiam em permanecer no local. O estado dele era grave, com afundamento do tórax, fratura no fêmur e no maxilar. Ele foi resgatado de helicóptero para um hospital de Itajaí, mas não corre risco de morte. Outros sete soldados, um deles com ferimentos medianos, foram levados para o posto avançado do Samu, em Luiz Alves. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Houve um deslizamento de terra, que acabou soterrando um trator e um veículo, atingindo as equipes de resgate. Os soldados da Força Nacional tentavam retirar algumas pessoas, entre elas uma criança de 6 anos e um adolescente de 16. Ambas acabaram feridas e foram levadas para o hospital de Itajaí. Elas permaneciam na área de risco vermelha, que não garante a segurança das próprias equipes de resgate. Segundo o tenente-coronel Miltom Kern, coordenador-geral das operações aéreas da Defesa Civil, a partir de agora, vão se restringir estritamente às retiradas de pessoas. "E só vamos retirar via aérea", afirmou. As equipes da Força Nacional chegaram ao local por uma estrada de terra. No fim de semana, choveu forte nas montanhas. A instabilidade do Morro do Baú e das montanhas ao lado dele está paralisando o trabalho de remoção dos corpos. Toda a área foi considerada, na sexta-feira, como de risco vermelho. Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológica (IPT), de São Paulo, sobrevoaram o Morro do Baú para analisar os pontos que permanecerão nessa categoria e aqueles que serão liberados para o trabalho de resgate de corpos.