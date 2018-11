Novo deslizamento atinge dezenas de casas em Niterói A cidade mais castigada pelas chuvas que caem sobre o estado do Rio desde a noite de segunda-feira, Niterói, a 15 km da capital, sofreu com um novo deslizamento de terra pouco antes das 22h de ontem. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, entre 20 e 45 casas teriam sido atingidas pelo deslizamento e soterrado aproximadamente 50 pessoas.