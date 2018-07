Novo diretor de agência adota tom mais rigoroso

Onovo chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pode ser cauteloso e sereno em público, mas não perdeu tempo em intensificar a pressão sobre o Irã, respondendo às críticas internacionais que consideravam seu antecessor pouco corajoso.

Num relatório sobre o Irã publicado na quinta feira, o novo diretor-geral da agência, Yukiya Amano, disse que sua equipe suspeitava da possibilidade de o Irã estar desenvolvendo um míssil armado com material nuclear.

Acrescentando pela primeira vez o peso da agência às suspeitas ocidentais quanto ao programa nuclear iraniano, Amano traçou um rumo de mais atrito, divergindo da relativa ambiguidade de Mohamed ElBaradei. A posição de Amano pode fortalecer o esforço do Ocidente por sanções mais duras contra o Irã na ONU. A Rússia, até então cética, manifestou na sexta-feira seu "alarme" diante do comportamento de Teerã.

"Esse relatório é certamente mais rigoroso. Sua redação é mais ríspida do que a encontrada nos relatórios de ElBaradei, e anuncia que a quantidade de material é tão grande que torna-se cada vez mais difícil acreditar que o objetivo do programa não seja o desenvolvimento de armas", disse à Reuters um importante diplomata europeu.

Amano, um tecnocrata de natureza reservada, assumiu a diretoria da AIEA no dia 1º de dezembro. Ele evitou emitir opiniões a respeito do Irã para preservar a imparcialidade da agência, levando em consideração a ausência de uma prova flagrante contra o país.

Mas ele empregou um vocabulário mais preciso para comunicar o que pensam intimamente os investigadores da AIEA já há algum tempo - que o Irã não apenas pesquisou projetos de ogivas nucleares no passado, como também continua a fazê-lo na tentativa de dominar a técnica para empregar o enriquecimento do urânio na fabricação de armas.

No texto, Amano faz referências oblíquas a uma análise confidencial elaborada pelos especialistas em proliferação da AIEA segundo a qual o Irã teria aparentemente desenvolvido técnicas para detonar uma bomba atômica, apesar de ainda não ter aprendido a preparar ogivas nucleares para mísseis.

As informações transmitidas pelas agências ocidentais de espionagem à AIEA têm tamanha consistência e credibilidade que "aumenta a preocupação quanto à possível existência de atividades não divulgadas atuais ou passadas relacionadas ao desenvolvimento de uma carga nuclear para um míssil", escreveu Amano.

Ele pediu ao Irã que parasse de recusar as solicitações de acesso dos inspetores da AIEA às suas instalações e proporcionasse explicações "sem demora".

Nos anos de ElBaradei à frente da AIEA, os relatórios da agência não empregavam os termos "atuais" e "não divulgadas" - uma linguagem que sugere a ocultação deliberada -, preferindo o termo "não declaradas", que pode abranger um descumprimento acidental das regras de transparência.

DIRETO AO PONTO

Ao recusar as negativas generalizadas do Irã, suas denúncias de "manipulação" das informações dos serviços secretos e as alegações de que as informações não teriam sido totalmente confirmadas - como costumavam fazer os relatórios de ElBaradei -, Amano não diluiu o impacto de sua atualização nas investigações da AIEA quanto às "possíveis dimensões militares" do programa nuclear iraniano.