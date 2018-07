Novo Duro de Matar deve ser filmado em 2011 Bruce Willis, protagonista da série Duro de Matar, pretende rodar o quinto filme da saga em 2011, segundo informou ontem o portal estrangeiro do canal MTV. O ator, de 54 anos, encarnou pela última vez o detetive de polícia John McClane em Duro de Matar 4.0, em 2007, dirigido por Len Wiseman. O filme mais recente, que teve orçamento de US$ 110 milhões, arrecadou cerca de US$ 400 milhões nas bilheterias de todo o mundo. Além disso, Willis não descartou rodar a segunda parte de Corpo Fechado (2000), dirigida por M. Night Shyamalan. "Escolhemos contar as origens", disse Willis sobre uma possível trilogia.