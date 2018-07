Novo fertilizante foliar para grãos e citros A Produquímica desenvolveu uma nova tecnologia em fertilização foliar, a Profol Manganês Prime, para as culturas de café, citros, milho, algodão, feijão e soja. O diferencial, conforme a empresa, está na apresentação quelatizada, que isola o manganês, permitindo aplicação casada com outros insumos, reduzindo o custo de mão-de-obra. De acordo com o gerente de Marketing da empresa, José Roberto Pereira de Castro, a deficiência de manganês é responsável por quedas entre 10% e 25% na produtividade.