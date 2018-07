Novo gabinete do Egito toma posse e tentará acalmar protestos O novo gabinete do Egito tomou posse nesta quinta-feira, no momento em que o conselho militar que atualmente governa o país tenta aplacar os protestos que pedem reformas mais rápidas e um expurgo mais profundo dos aliados do ex-presidente Hosni Mubarak, deposto após a rebelião do começo do ano.