Novo game de 'Guerra nas Estrelas' é lançado nos EUA

O novo jogo para videogame Star Wars: The Force Unleashed teve um megalançamento nesta semana nos Estados Unidos, com a presença do criador de Guerra nas Estrelas, George Lucas. Veja também: Vídeo da BBC Os fãs capricharam nas roupas e esperaram pacientemente para comprar o jogo, que tem versões para seis consoles, incluindo Playstation 2 e 3, Wii e XBox 360. O videogame dá ao jogador a oportunidade de se tornar o aprendiz secreto de Darth Vader, com o objetivo de caçar o último dos Jedi. O jogador tem que se infiltrar nas forças rebeldes e seguir os comandos do mestre, ainda que isso envolva enfrentar soldados do Império em alguns momentos do jogo. O aprendiz secreto é baseado no ator Sam Witwer. Ele diz que o videogame se passa entre os episódios três e quatro e funciona como uma ponte entre as duas trilogias. "O jogo cobre o que Darth Vader fez nesse intervalo de vinte anos e conta uma história interessante sobre o aprendiz criado por ele no lado negro da força e as missões que ele tem que realizar", conta o ator. Adrienne Wilkinson também trabalhou no videogame e afirma que uma "câmera clone" tirou fotos detalhadas dos atores, até mesmo de dentro da boca deles, para que até a forma de falar dos personagens fosse bem real. "Foi um trabalho muito intenso", diz Wilkinson. A partir de agora, os fãs de Guerra nas Estrelas vão poder julgar o resultado final. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.