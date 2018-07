Novo iPhone apresentado pela Apple será mais veloz

"É o mais rápido e potente iPhone até agora", disse Phil Schiller, diretor de marketing da Apple. A empresa também reduziu o preço da versão de 8 gigabytes do iPhone para US$ 99. Operadoras de telefonia oferecem o modelo atualmente por US$ 199, com um contrato de serviço de vários anos. Os cortes de preços foram anunciados depois que analistas questionaram se as vendas de produtos da Apple conseguiriam permanecer fortes durante a recessão.

Na conferência, a Apple também apresentou novos computadores com preços mais baixos e novidades sobre seus sistemas operacionais. O presidente da empresa, Steve Jobs, não esteve presente no evento, apesar de especulações de que ele poderia participar do encontro. As informações são da Dow Jones.