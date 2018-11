Novo líder norte-coreano frequentou escola suíça, dizem colegas Ex-alunos de uma escola na Suíça acreditam que um jovem que adorava jogar basquete e assistir a filmes de ação e era sempre divertido pode ser ninguém menos do que Kim Jong-un, filho e sucessor do líder norte-coreano Kim Jong-il, morto no fim de semana.