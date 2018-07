Novo ministro das Cidades deve ser anunciado até 6a--fontes

De acordo com uma fonte do governo, que falou com a Reuters sob condição de anonimato, Dilma deve decidir o sucessor até sexta-feira. Os dois nomes mais cotados, segundo a fonte, são o atual líder do PP na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PB) - que liderou a dissidência contra Negromonte na Casa - e o senador Benedito Lira (AL)

Na segunda-feira, em conversa com o governador da Bahia, Jacques Wagner, Negromomonte assumiu, segundo uma fonte do governo baiano, que não teria mais "condições" de permanecer no cargo. Sua saída seria selada com a volta da presidente ao Brasil - ela está em Cuba e retorna a Brasília na noite desta quarta-feira.

Outros dois nomes ainda são citados como possíveis substitutos pelas fontes, mas com menos chances. O senador Ciro Nogueira (PP-PI), e o ex-ministro da pasta e atual presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO), Márcio Fortes, que seria o nome preferido por Dilma, mas encontra resistência dentro do partido.

TRABALHO PÓS-LUPI

Outra mudança que pode ocorrer nos próximos dias é no Ministério do Trabalho, onde Paulo Roberto Pinto ocupa o cargo interinamente desde a saída de Carlos Lupi, presidente do PDT, em meio a denúncias de irregularidade.

Nesta terça-feira, a bancada da Câmara se reuniu e decidiu indicar três nomes para ocupar a pasta. Segundo o deputado Paulo Pereira da Silva (SP), foram indicados os deputados Brizola Neto (RJ), Vieira da Cunha (RS) e o secretário-geral da legenda, Manoel Dias.

(Reportagem de Ana Flor e Jeferson Ribeiro)