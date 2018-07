Novo ministro, Mendes Ribeiro tem larga carreira política

Gaúcho de Porto Alegre, Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho foi praticamente o único peemedebista a fazer campanha a favor de Dilma no Rio Grande do Sul na campanha eleitoral de 2010.

A amizade com a presidente é de longa data: trabalhou com Carlos Araújo, ex-marido de Dilma, no início da carreira política, nos anos 1970, época na qual conheceu a presidente.

Aos 56 anos, Mendes Ribeiro substitui no ministério Wagner Rossi, que renunciou em meio a uma série de denúncias de irregularidades na pasta e contra ele.

Até quarta-feira líder do governo no Congresso, Mendes Ribeiro, que cumpre seu quinto mandato consecutivo na Câmara, tem bom trânsito nas duas Casas do Congresso.

Entre suas posições, o novo ministro defende a aprovação de uma lei de direito de acesso a informações públicas no país, com revisão do chamado "sigilo eterno", além do fim do fator previdenciário.

No governo gaúcho, foi titular das secretarias da Justiça, de Obras Públicas, Saneamento e Habitação e chefe da Casa Civil.

Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre em 1979 e desde 1985 é filiado ao PMDB.

Gremista, tentou jogar pelo clube como jogador profissional. É casado e pai de três filhos.