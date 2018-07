Novo modelo de trólebus começa a circular em SP

Outra novidade é que o modelo é totalmente acessível, contando com piso baixo e portas mais largas, melhorando o embarque e desembarque, principalmente para pessoas com dificuldades de locomoção. Além de todas as vantagens de um trólebus, como emissão zero de poluentes, o modelo se destaca também pelo nível de ruído, muito baixo, o que colabora com o combate à poluição sonora da cidade.

A renovação da frota dos trólebus em São Paulo começou em 2009, quando foram incluídos 12 novos veículos, segundo a Prefeitura. No entanto, houve dificuldades para encontrar fabricantes que pudessem fornecer os veículos dentro das especificações exigidas pela SPTrans para operar na cidade. Com esse novo modelo, a previsão de renovação de 70% da frota está mantida e outros 127 novos trólebus devem entrar em circulação até dezembro de 2012.