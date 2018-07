Novo modelo une creche e pré-escola em São Paulo

O novo modelo considera "a necessidade de otimizar os recursos físicos existentes, de modo a melhor suprir a demanda". O número de crianças sem creche já passa dos 174 mil - a meta do prefeito Gilberto Kassab (PSD) era zerar o déficit. O primeiro Cemei será iniciado neste ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Parque do Lago, na zona sul. A unidade terá dois núcleos: creche (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola (para crianças de 4 a 5 anos). A unidade vai atender neste ano 624 alunos na pré-escola e 72 na creche.

O secretário de Educação, Alexandre Schneider, negou que o decreto seja uma estratégia de abertura de vagas em creche. O objetivo, segundo ele, é pedagógico e visa a manter as crianças na mesma unidade desde a creche até o ensino fundamental. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.