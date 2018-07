Novo motor da F1 será bom e não tem volta, diz chefe da Williams

Falando à Reuters durante o Grande Prêmio da China do último final de semana, Parr deixou claro que é um grande defensor da tecnologia a despeito da crescente oposição de certos setores.

Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1, aproveitou entrevistas recentes para criticar o motor híbrido menor e "mais ecológico" de 1,6 litro e quatro cilindros, expressando preocupações de que terá um som "terrível" e irá afastar os fãs.

Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, cujos modelos esportivos de luxo usam motores V8 ou V12, também pediu que se reconsidere a aposentadoria dos V8 atuais na F1.

Parr, cuja equipe sediada na Grã-Bretanha tem nove títulos mundiais mas ainda não marcou sequer um ponto em três corridas na atual temporada, disse ter uma opinião firme sobre o assunto e que é hora de se pronunciar.

"No fim a Fórmula 1 é definida por sua tecnologia, e sua constante reinvenção, seja no chassi ou no motor, é fundamental à natureza do esporte", afirmou.

"As pessoas que não querem que as coisas mudem são aquelas que por qualquer razão sentem ter uma vantagem deixando as coisas como estão", disse.

"O problema com isso é que o esporte perderá seu interesse muito rapidamente se as pessoas acharem que ele parou no tempo", acrescentou o britânico, cujo time utiliza motores fornecidos pelo fabricante independente Cosworth.

"Por que precisamos de um motor novo? Bem, o V8, de um jeito ou de outro, está aí há anos. A tecnologia está ultrapassada, não é o que se vê no mundo real, e acho que é uma grande, grande barreira para atrair novos parceiros e fazer crescer o esporte."

Parr disse que o novo motor terá tecnologia turbo. O Kers (sistema de recuperação de energia cinética) ficará quatro vezes mais potente.

"Ele terá um ventilador gerando eletricidade para dar carga extra ao motor e outro ventilador para recuperar energia dos escapamentos que irá recarregar uma bateria e ser utilizável", disse ele.

"Teremos um mecanismo gerando bem acima de 800 cavalos de potência de quatro cilindros. Acho que vai ter um som incrível e vai rodar com eletricidade pura na reta dos boxes."