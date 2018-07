LISA RICHWINE AND ANDREA BURZYNSKI, Reuters

O filme com James Franco ainda arrecadou 69,9 milhões de dólares no mercado internacional, segundo a Disney. O total no mundo inteiro foi 150,2 milhões de dólares.

A produção de 200 milhões de dólares é um prelúdio do clássico de Hollywood, de 1939. No filme, Franco é o mágico que é levado até a terra encantada. Michelle Williams, Mila Kunis e Rachel Weisz interpretam três bruxas.