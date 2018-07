Novo padrão de tomadas ainda causa transtornos

Mais de um mês após a sua implantação, a mudança no padrão brasileiro de plugues e tomadas continua causando transtornos ao consumidor. É difícil encontrar adaptadores para o novo modelo, que conta com três pinos, nas principais lojas de varejo. O setor tem grande dificuldade para encontrar supridores que acompanhem a grande demanda. A questão é foco de ação do Ministério Público Federal do Paraná, que pretende interromper a mudança.

O novo padrão entrou em vigor no início de janeiro e, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), tem como objetivo aumentar a segurança das instalações elétricas nos lares brasileiros. Os novos plugues e tomadas são obrigatórios em geladeiras, lavadoras de roupas, micro-ondas, aparelhos de ar condicionado, TVs de plasma e LCD e computadores.

Os transtornos são maiores nesse último caso - uma vez que, para todos os outros, o Inmetro recomenda a troca das tomadas, em vez do uso de adaptadores. Para computadores, porém, existe a necessidade de adaptadores para o uso de filtros de linha ou nobreaks nos padrões antigos ou nos padrões americanos (dois pinos chatos e um cilíndrico), mais difíceis de encontrar.

A Casa & Video, rede de varejo com grande número de lojas no Estado do Rio, diz que encomendou os equipamentos em janeiro, mas só havia previsão de entrega agora para a segunda quinzena de fevereiro. Nas lojas da rede, só se encontra um adaptador que transforma o plugue brasileiro atual, com dois pinos cilíndricos, para o novo padrão, válido apenas para aparelhos que permanecem sem aterramento, como utensílios domésticos e ventiladores.

O Inmetro reconhece o transtorno, mas diz que é comum em um momento de mudança como esse. "Temos feito pesquisa em diversos Estados sobre a disponibilidade de adaptadores. Em um primeiro momento, a dificuldade era muito grande. Hoje em dia pode haver problemas pontuais, mas a quantidade de adaptadores cresceu bastante", diz o chefe da divisão de avaliação da conformidade do instituto, Gustavo Kuster.

A mudança demandou investimentos de fabricantes como a Daneva, de Poá (SP), que já tem produtos nas lojas e vai lançar três novos modelos - um deles com o padrão americano, muito comum em filtros de linha. A empresa criou novas linhas, teve um aumento de 10% no quadro de funcionários e diz hoje ter capacidade para atender 30% do mercado, com a produção de 2 milhões de unidades por mês. São dessa marca os únicos adaptadores encontrados pela reportagem do Estado em redes de varejo do Rio.

Mesmo diante das garantias do Inmetro, o Ministério Público Federal (MPF) do Paraná ajuizou, no fim de janeiro, ação civil pública pedindo a suspensão do processo de padronização de tomadas. "Para o MPF, a padronização é equivocada e não foi comunicada à população com o devido destaque e debate", diz o MPF. Além disso, diz um comunicado do órgão, o uso de adaptadores prejudica a segurança, "principal argumento para a adoção da nova padronização".

De fato, no Rio, é mais fácil achar adaptadores não certificados em camelôs, que transformam o plugue padrão de três pinos em um de dois pinos. O Inmetro, contudo, não recomenda o uso de adaptadores. Kuster diz que, no caso dos aparelhos obrigatórios, o ideal é trocar a tomada. "Nos outros, continuam os dois pinos. Os novos plugues entram nas tomadas novas e antigas."