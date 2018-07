Novo papa enfrentará mudança cultural na América Latina

Enquanto os fiéis oravam, os foliões lá fora bebiam cerveja, batucavam e flertavam na festa tão conhecida por sua sensualidade, em que as autoridades locais distribuem camisinhas gratuitamente.

Verdade seja dita, a cidade nem sempre é tão louca quanto na época do Carnaval.

Também é verdade que a igreja quase vazia, um dos poucos lugares tranquilos no Rio nesta semana, atrai a um rebanho cada vez menor de fiéis católicos.

O Brasil tem uma das maiores populações católicas do mundo, mas a Igreja está perdendo sua influência de forma constante, aqui e em toda a América Latina.

"Não há nada de errado em se divertir", diz Henrique Pereira, um empresário de 35 anos que deixava a igreja depois de uma oração. "Mas eu queria que as pessoas valorizassem a fé e a Igreja da mesma forma".

Esse é o cenário que aguarda o sucessor do papa Bento, que anunciou na segunda-feira que iria renunciar.

Se o seu objetivo for reter os fiéis católicos ou mesmo atrair novos fiéis em uma região que passa por uma profunda mudança econômica, social e cultural, um novo pontífice deve encontrar maneiras de casar a doutrina com os estilos de vida contemporâneos latino-americanos.

Embora a região ainda abrigue mais católicos do que nenhuma outra, 42 por cento dos 1,2 bilhão de fiéis no mundo, os números vêm diminuindo nas últimas décadas.

À medida que a América Latina fica mais próspera, mais urbana e mais educada, as pessoas são menos dóceis a uma religião que já exerceu um controle firme sobre os crentes em locais tão diversos como os pampas argentinos e os "pueblos" do norte do México.

"A América Latina está ficando mais parecida com o resto do mundo ocidental, e nesse sentido, menos homogênea com relação à fé", disse Fernando Altemeyer, um professor de teologia da Universidade Católica de São Paulo. "Há mudanças na sociedade daqui que dificultam que uma única fé ou crença domine".

A transformação, é claro, está acontecendo em outros lugares também, à medida que o crescimento em grandes economias emergentes dá voz a milhões que eram segregados pela pobreza, geografia e pelas críticas sociais.

UM NOVO PAPA

Há muito tempo a América Latina vem sendo um reduto católico, e há rumores crescentes de que o novo papa possa vir da região, um reconhecimento de sua importância dentro da Igreja.

As diferenças teológicas internas da Igreja frequentemente estiveram representadas na América Latina. De fato, como cardeal, o papa Bento XVI reprimiu uma rebelião entre aqueles na Igreja latino-americana que apoiavam a chamada teologia da libertação, um movimento de tendência esquerdista centrado em ajudar os pobres.

Junto com outras tensões, a rixa foi mais tarde agravada pelo crescimento recente das igrejas evangélicas.

Para muitos na América Latina, as igrejas evangélicas são atraentes porque pregam o sucesso e a prosperidade nesta vida, em oposição ao sacrifício e a luta que os católicos aprendem a suportar. Muitos fiéis também dizem preferir os pastores evangélicos, que trocaram as túnicas e rituais da missa católica por trajes casuais e sermões livres.

Cientes dessa mudança, alguns líderes católicos na América Latina vêm tentando pressionar a Igreja para se modernizar.

(Reportagem adicional de Helen Popper em Buenos Aires e Mitra Taj em Lima)