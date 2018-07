Novo patrocínio e mais R$ 7 mi A camisa do Corinthians, dono do maior patrocínio do País e do quinto do mundo, vale, desde ontem, R$ 45 milhões. O clube anunciou, antes da estreia na Libertadores, a renovação da barra da camisa, único espaço que ainda estava vago, com o Banco PanAmericano por R$ 7 milhões. Os outros R$ 38 milhões vêm da Hypermarcas, que pagará em caso de conquistas do Alvinegro no ano bônus que pode elevar o valor a quase R$ 50 milhões.