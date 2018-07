Novo pedágio em SP precisa de adesão de 80% da frota

O diagnóstico é do grupo de trabalho da Agência Reguladora dos Serviços de Transporte de São Paulo (Artesp), que recomenda ainda outras mudanças no atual sistema do Sem Parar.

A cobrança automática é atualmente feita pelo sistema Sem Parar - que cobra uma taxa de adesão e manutenção e a única vantagem para o motorista é não parar nas filas. Os cálculos das concessionárias apontam que 55% da receita com valores pagos seja do modo automático, enquanto o restante vem de veículos que param nas praças para fazer o pagamento.

O Sem Parar é um prestador de serviços para as concessionárias que administram as rodovias. Com a mudança, o serviço de cobrança automática vai tornar-se concessão pública - o governo estadual vai escolher a tecnologia ideal e também quem vai operá-la. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.