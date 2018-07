Novo pedágio reduz tempo de viagem

Estudos indicam também que o pagamento por quilômetro rodado beneficiará o usuário com redução na tarifa sem alterar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, já que um número maior de motoristas pagará pelo uso da estrada. Os 276 usuários cadastrados no teste da SP-360 economizaram em média R$ 588 cada.

O governo pretende estender esse sistema às principais rodovias do Estado. Quem usa hoje a rodovia concedida sem passar pelo pedágio terá de pagar pelo trecho percorrido quando os pórticos de cobrança eletrônica estiverem instalados. No último dia 5, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) abriu consulta pública para padronizar a comunicação entre as concessionárias de rodovias e as operadoras do sistema automático de arrecadação de pedágio. Com isso, o sistema vai reconhecer o carro cadastrado mesmo quando o veículo roda em outra estrada. Até o final deste ano, as operadoras devem definir e adotar as tecnologias adequadas à padronização.

Pioneira

A Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), que liga Campinas a Mogi-Mirim, será a primeira no Estado a ter cobrança eletrônica de pedágio por trecho percorrido aberta a todos os veículos. O Ponto a Ponto começa a operar na segunda quinzena de julho nos 70 km de extensão da estrada. Segundo o coordenador do projeto, Giovanni Pengue Filho, para transitar pela Adhemar de Barros pagando pelo trecho percorrido basta que o usuário escolha o plano oferecido por uma das três operadoras do sistema automático de cobrança e instale no carro ou caminhão o equipamento de leitura.

Ao entrar na rodovia, o veículo vai passar por um pórtico e terá aberto o registro da quilometragem. O primeiro pórtico está instalado no km 147, em Santo Antonio da Posse. Se o usuário deixar a estrada antes do pedágio do km 123, em Jaguariúna, vai pagar no máximo R$ 4,75, metade da tarifa básica cobrada no local, de R$ 9,50 - o valor será debitado em conta.

A próxima estrada a ter o Ponto a Ponto em toda a extensão deverá ser a SP-75, entre Campinas e Sorocaba. O trecho em testes nessa rodovia já tem cerca de 3 mil usuários cadastrados. Novos pórticos estão sendo instalados, mas não há data para a operação. Entre as rodovias ?candidatas? à cobrança eletrônica estão ainda os sistemas Anhanguera-Bandeirantes, Anchieta-Imigrantes e a Castelo Branco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.