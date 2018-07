Novo pontífice virá de helicóptero e vai circular entre fiéis O arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, abençoou os trabalhos na área batizada de Campus Fidei, ou Campo da Fé, em Guaratiba, zona oeste do Rio. O local abrigará a vigília dos jovens e a missa de encerramento, nos dias 27 e 28 de julho. No ponto onde será construído o altar - um palco com mais de 150 metros quadrados -, jovens fincaram uma cruz, simbolizando o local de adoração dos católicos.