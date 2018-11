Novo presidente da Tunísia venderá palácios de Ben Ali

Protestos exigindo empregos e uma melhora no padrão de vida derrubaram o presidente Zine al-Abidine Ben Ali no dia 14 de janeiro. A revolução inspirou os levantes da "Primavera Árabe", mas os problemas sociais por trás da revolta da Tunísia se agravaram desde então.

Moncef Marzouki, prisioneiro político sob o governo de Ben Ali, foi feito presidente nesta semana, integrando um governo de coalizão conduzido ao poder pela primeira eleição democrática do país.

O novo governo enfrenta o desafio de fazer reviver a economia e atender as expectativas de milhões de tunisianos de que a revolução, além de trazer a democracia, melhorará a vida cotidiana do país do norte da África.

"Moncef Marzouki anunciou nesta sexta-feira que os palácios presidenciais serão vendidos, com a exceção do Palácio de Cartago, e o dinheiro será alocado para apoiar o setor empregatício", afirmou a agência estatal de notícias.

Ben Ali e sua mulher, Leila Trabelsi, que agora estão no exílio na Arábia Saudita, eram detestados por seu estilo de vida extravagante.

O ex-presidente, que ficou no poder ao longo de duas décadas, construiu diversos palácios luxuosos, incluindo o Sidi Dharif, no distrito de Sidi Bou Said, perto de Túnis, e o Hammamet, a leste da capital, onde passava as férias de verão.

(Reportagem de Tarek Amara)