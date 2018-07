Novo projeto do ''Estado'' amplia cobertura cultural do fim de semana

O fim de semana vai ficar mais empolgante no Estadão. O lançamento de novos cadernos e a remodelação dos atuais darão ao leitor maior diversidade de assuntos. A mudança começa na primeira página do jornal, que refletirá essa diversidade com destaques no alto, na sexta-feira, no sábado e no domingo.

"Na reformulação do jornal, ficou evidente que o fim de semana começa já na edição de sexta ? com as estreias de cinema, por exemplo ?, prossegue com força no sábado e fecha em grande estilo no domingo", explica a editora executiva de cadernos culturais, Laura Greenhalgh.

A ideia de manter um Caderno 2 de fato diário serviu de base ao projeto. "Antes tínhamos o Caderno 2 de segunda a sábado. No domingo, ele se fundia com o Cultura, mas isso levava a um produto sem identidade. Optamos por dar vida própria e contínua ao Caderno 2, reservando os sábados para o Sabático."

Com isso, melhora a distribuição de temas e cadernos pelo fim de semana. Amanhã será lançado o caderno Sabático ? Um tempo para a leitura. Focado em livros e mercado editorial, será o primeiro suplemento do novo projeto a chegar às mãos dos leitores.

Também no sábado, a partir do dia 20, os leitores receberão o C2 + música. Diferentes tribos musicais ? da MPB ao rock, do hip hop ao jazz ? encontrarão no novo caderno perfis e entrevistas com artistas, reportagens e seções especiais. Além de um acompanhamento atento do mercado musical dentro e fora do País e de cinco novos colunistas que se revezarão semanalmente na coluna Ouvido Absoluto ? Gilberto Mendes, Claudia Assef, Nei Lopes, Roberto Muggiati e Lúcio Ribeiro. Para que o caderno também possa ser "visto" e "ouvido", o estadão.com.br e a Rádio Eldorado tornam-se parceiros na iniciativa. E uma outra novidade é incorporada: o Projeto Musique, um festival de MPB em tempos de internet, que permitirá a qualquer pessoa musicar letras de grandes compositores. Um júri especializado depois escolherá os melhores trabalhos.

Aos domingos, o destaque é o Caderno 2 Domingo, com grandes perfis e entrevistas exclusivas com quem faz, pensa e agita o mundo cultural. Entre as seções novas, estreia Impressão Digital, assinada pelo jornalista Alexandre Matias, editor do Link, com as novidades, polêmicas e tendências artísticas que circulam pelos sites culturais e de relacionamento. E uma prévia da agenda de eventos da semana que se inicia trará indicações de críticos e especialistas do Estado. As colunas de Sonia Racy, Verissimo, João Ubaldo e Daniel Piza permanecem.

NOVA CARA

Cadernos que já existiam foram remodelados. Com a análise dos fatos marcantes da semana que passou, o Aliás continua aos domingos, mas, além de mais bonito e elegante, ganhou uma edição mais leve de textos. "Continuaremos perseguindo um caderno plural, antenado, ousado e divertido, justificando sua reputação como uma das boas novidades da imprensa nos últimos anos", diz Laura.

Com capa em papel especial, o Casa traz todo domingo o que há de novo na arquitetura e na decoração. E vai, segundo o editor executivo Luiz Américo Camargo, progressivamente se tornar um veículo de expressão de tendências e estilo de vida. "Queremos consolidar seu caráter de "crônica da vida privada". Isso se percebe na pauta e na abordagem do que acontece no mundo: atualmente, o Casa já antecipa novidades no design, já projeta novos nomes."

Repaginado, o TV também ganhou cara mais moderna e perdeu o Lazer do nome. Sua página de horóscopo e quadrinhos migrará para o Caderno 2 Domingo e os leitores perceberão algumas novidades. Como uma nova seção com dicas de jornalistas do Estado sobre o que não perder na programação da televisão aberta e fechada. Para que ao longo da semana telespectadores também não sintam falta do tema, uma página no Caderno 2 trará a coluna Sem Intervalo, assinada pela jornalista Keila Gimenez, a seção Controle na mão, com dicas do melhor na telinha, e um espaço com informações e críticas de todos os filmes do dia.

O Feminino também foi completamente remodelado. Mas sem perder suas tradicionais reportagens e dicas de moda, beleza, comportamento e saúde.