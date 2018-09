Novo retrato de suspeito de crime em SP é divulgado

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o novo retrato falado foi feito por um policial que esteve com Godói no hospital. O ex-árbitro acompanhou a elaboração do novo desenho e deu detalhes para o reconhecimento do agressor.

Segundo testemunhas, o suspeito aparenta ter 28 anos, é pardo claro, mede cerca de 1,78m, é magro, tem cabelos e olhos castanhos. Godói permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC). Ele está consciente e respira sem ajuda de aparelhos.