Novo sistema do DER monitora tempo gasto em estradas

Os novos equipamentos, que passam a operar a partir das 12 horas de quinta-feira, 14, calculam o tempo gasto para percorrer determinados trechos e passam as informações aos motoristas. Atualmente, o serviço de monitoramento informa os pontos de congestionamento nas rodovias, mas não calcula quanto tempo o motorista vai gastar no percurso. A novidade possibilitará que o usuário programe a viagem para os horários de trânsito mais livre.

Os equipamentos leem a placa do veículo no primeiro ponto e registram o tempo gasto até a passagem pelo outro medidor. As informações serão disponibilizadas nos painéis de mensagem variável das rodovias, em dez totens instalados em pontos de atendimento ao usuário e, ainda, em outros meios eletrônicos, como o site e o Twitter do DER, além da Central de Atendimento ao Usuário, pelo telefone 0800 055 5510. O governo estadual investiu cerca de R$ 1 milhão na instalação e operação dos equipamentos.

O sistema será testado na prática durante o feriado da Proclamação da República, neste fim de semana. Foram instalados vinte pontos de controle, distribuídos pelas rodovias Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), no trecho entre Praia Grande e Peruíbe; Manoel Hypolito Rego (SP-55), entre Ubatuba e Caraguatatuba; Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), entre Mogi das Cruzes e Bertioga; Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), entre Taubaté e Campos do Jordão, e Raposo Tavares (SP-270), entre São Paulo e Cotia.