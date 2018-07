Novo site terá mais matérias sobre o País A ONG The Nature Conservancy (TNC) lançou ontem um novo site em português (www.tnc.org.br). A ideia é priorizar reportagens sobre iniciativas de conservação no Brasil, onde a ONG trabalha para preservar os cinco biomas, entre eles a Amazônia. / KARINA NINNI e AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS