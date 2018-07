Novo terminal de Cumbica terá hotel com 250 quartos

Outros dois hotéis serão construídos no entorno do aeroporto - abertos para qualquer pessoa, não só passageiros - e todos serão operados por bandeiras internacionais, ainda indefinidas. Ficarão mais perto dos terminais que os hotéis já existentes nos arredores do aeroporto: Caesar, Marriot e Matiz.

Dentro de Cumbica hoje existem apenas "minihotéis": são duas unidades Fast Sleep, uma em cada terminal, com 54 cabines de 4 m² próprias para cochilos rápidos, além de seis suítes. A primeira hora nas cabines custa R$ 70. Os banheiros são compartilhados. O Fast Sleep atende uma média de 4,4 mil pessoas por mês.

Os próximos 90 dias serão os últimos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na operação do aeroporto - e já sob supervisão da Concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos, novos donos de Cumbica.

A concessionária é formada pela Invepar, que controla o metrô do Rio, e pela ACSA, que opera aeroportos de Mumbai, na Índia, e de Johannesburgo, na África do Sul.

Passados os três meses, a concessionária passará a administrar o aeroporto sob supervisão da Infraero por mais 90 dias. Só então a estatal passa o bastão para a iniciativa privada pelos próximos 20 anos, conforme regras previstas no edital da concessão.

Até a Copa, o terminal estará pronto, com capacidade para 12 milhões de passageiros por ano - no aeroporto inteiro, a capacidade sobe para 40 milhões de pessoas anualmente. A concessionária espera receber 38 milhões no ano da Copa. Ou seja: pela primeira vez em anos, Guarulhos poderá operar com uma folga de 2 milhões de passageiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo