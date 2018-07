Novo terremoto atinge província chinesa de Sichuan

Um terremoto de 6 graus na escala Hichter atingiu a província de Sichuan nesta terça-feira, na China, segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. O tremor ocorreu no início da noite (horário local), a 48 quilômetros a noroeste de Guangyuan, a uma profundidade de dez quilômetros. Nenhuma pessoa teria ficado ferida. Em maio cerca de 70 mil pessoas morreram quando um terremoto de 7,9 graus na escala Hichter atingiu a província de Sichuan. Desde então, dezenas de terremotos mais fracos atingiram a área. Epicentro O epicentro do terremoto desta terça-feira ocorreu a 1.253 quilômetros de Pequim, onde os Jogos Olímpicos devem começar na sexta-feira. O tremor ocorreu horas depois de a tocha olímpica ter passado pela capital da província de Sichuan, Chengdu, a última parte da jornada da tocha antes do retorno a Pequim para a cerimônia de abertura dos jogos. Segundo a agência de notícias estatal da China, Xinhua, o tremor foi sentido em Chengdu. As operações de reconstrução estão avançando na província de Sichuan desde que o terremoto de 12 de maio deixou cerca de 5 milhões de pessoas desabrigadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.