Novo teto tarifário de ferrovias entra em vigor em março-ANTT

A agência colocou a nova tabela em audiência pública em janeiro e a consulta terminou em 10 de fevereiro. Os novos tetos são, em média, 40 por cento inferiores para cargas pesadas e 15 por cento inferiores para cargas gerais, com impacto de cerca de 10 por cento nas receitas das concessionárias.

Entretanto, segundo Figueiredo, em alguns casos pontuais as reduções podem chegar a cerca 70 por cento.

"As tarifas-teto não tinham aderência aos custos das ferrovias e isso permitia que elas cobrassem dos usuários tarifas próximas das cobradas no transporte rodoviário", disse Figueiredo durante sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado.

O governo indicou Figueiredo para ser reconduzido ao cargo de diretor-geral da agência. O nome dele, porém, precisa passar pelo crivo da Comissão de Infraestrutura e do plenário do Senado.

