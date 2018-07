Novo tiroteio no Morro dos Macacos deixa 2 PMs feridos Em novo tiroteio na madrugada deste domingo, 24, dois agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte, foram feridos após troca de tiros com bandidos armados. Os dois soldados patrulhavam a Rua Senador Nabuco, entre as localidades conhecidas como Pau da Bandeira e Escadaria do Patão, quando foram atingidos. Um foi baleado de raspão na cabeça, e o outro na perna.