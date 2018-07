Novo trecho será aberto na segunda

Novos trechos da pista central da Marginal serão abertos ao tráfego na segunda. Juntos, somam 6,5 km de extensão nos dois sentidos. Segundo o diretor de Engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, são previstas mais três datas para liberação dos novos trechos que estão sendo construídos. Serão mais 6,2 km liberados no dia 14 de janeiro, 9,6 km em 28 de fevereiro e outros 4,1 km, em 27 de março, mesma data que está prevista a inauguração do Trecho Sul do Rodoanel. A finalização das obras na Marginal, com alterações nos complexos viários e viadutos, entretanto, deve ocorrer só em setembro. De acordo com as projeções, haverá um aumento médio de 35% na velocidade dos veículos e a estimativa de redução da lentidão na cidade é de 12% no pico da manhã e de 10% à tarde.