Novo vazamento em Fukushima pode atrasar recuperação

Trabalhadores na usina Fukushima Daiichi, que foi atingida por um gigantesco terremoto e tsunami no dia 11 de março, estão bombeando água nos quatro reatores na expectativa de fazer os combustíveis nucleares terem um "desligamento a frio".

Mas depois de consertar um medidor no reator 1 no início desta semana, a Tokyo Electric Power Co, que opera a usina, descobriu que o nível de água no recipiente de pressão que contém barras de urânio combustível caiu cinco metros abaixo do ideal. A água precisa cobrir o combustível quando as operações estão normais.

"Deve existir um grande vazamento", disse Junichi Matsumoto, gerente geral da empresa conhecida como Tepco, disse em coletiva de imprensa. "As barras de combustível devem ter derretido e caíram. Isto deve ter danificado o recipiente de pressão e criado um buraco", acrescentou.

Como a temperatura de superfície do recipiente de pressão estava entre 100 a 120 graus Celsius, Matsumoto disse que a estratégia de resfriar urânio derretido com o bombeamento de água iria continuar.

Ele disse que a empresa está estudando se vai aumentar a quantidade de água bombeada para superar o vazamento e, assim, aumentar o nível de água que cobre o combustível. Mas isso aumentaria a quantidade de água radioativa vazando.

Quase 10.400 toneladas de água foram bombeadas dentro do reator até agora, mas ainda não está claro para onde o vazamento está indo. A alta radiação torna difícil que funcionários verifiquem o local, disse Matsumoto.

A Tepco anunciou um cronograma no mês passado sobre a crise, dizendo que procurava resfriar os reatores até um nível estável e reduzir o vazamento de água radioativa nos primeiros três meses. Assim, poderia fazer o "desligamento a frio" dos reatores em três a seis meses.

A Tepco deve rever o seu calendário para estabilizar Fukushima no dia 17 de maio e representantes da empresa indicam que as datas iniciais podem ser postergadas.

Inicialmente, o plano da empresa era adotar a mesma estratégia do reator 1 para estabilizar os reatores 2 e 3. No entanto, Matsumoto disse que os recipientes de pressão nos outros dois reatores podem estar vazando se as barras de combustível destes reatores derreteram depois do terremoto e tsunami.

"É necessário analisar novamente a condição do reator nuclear", disse Yukio Edano, porta-voz do governo, na coletiva de imprensa.