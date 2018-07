Novo vídeo mostra Romney dizendo que palestinos não querem a paz

"Vejo os palestinos não querendo encontrar a paz de qualquer forma, por razões políticas, comprometidos com a destruição e a eliminação de Israel, e essas questões espinhosas, e digo que não tem jeito", afirmou Romney em um vídeo gravado sigilosamente em um encontro para arrecadar fundos ocorrido em maio na Flórida.

Essas são as segundas imagens de um vídeo do evento que foi publicado pela revista liberal Mother Jones. Romney já controlava os prejuízos à sua campanha do primeiro trecho, que o mostra descrevendo os simpatizantes do presidente Barack Obama como vítimas dependentes demais do governo e não dispostos a assumir a responsabilidade sobre suas vidas.

Romney participou de uma entrevista coletiva na noite de segunda-feira na Califórnia na tentativa de minimizar o impacto do vídeo, mas não recuou com relação às declarações sobre os simpatizantes de Obama, suscitando novas questões sobre a competência de sua campanha para tirar Obama da Casa Branca.

"Não foi uma declaração elegante, deixe-me colocar dessa maneira", afirmou Romney. "Falei de improviso em resposta a uma questão."

O vídeo coroou um período difícil de duas semanas para Romney, que caiu um pouco nas pesquisas de opinião, foi bastante criticado pelo ataque ao presidente durante as agressões às representações norte-americanas no Egito e na Líbia e enfrentava uma história sobre brigas dentro de sua equipe de campanha.

A equipe de campanha de Obama criticou o conteúdo do vídeo.

"É extremamente problemático que você esteja concorrendo para ser presidente dos Estados Unidos, mas você exclui metade do país", disse a assessora de campanha de Obama Stephanie Cutter na MSNBC.

Os casos ofuscaram a tentativa da campanha de Romney de focar em pontos mais específicos e lançar novos anúncios de TV elevando o tom de críticas e preocupam os republicanos.

(Reportagem de John Whitesides)