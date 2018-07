Novo zoneamento prevê vagas para bicicletas em SP

Ainda preliminares, já que o projeto de lei só será encaminhado à Câmara Municipal em janeiro de 2015, as condições precisam ser definidas de acordo com o uso dos prédios. O objetivo da gestão Haddad, porém, é padronizar a medida tanto para uso residencial como comercial.

O número de vagas exigido será debatido com a população - as ideias serão levantadas em 31 audiências públicas. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Melo Franco, o novo zoneamento seguirá a diretriz do governo de priorizar a melhora da mobilidade. Há também a possibilidade de a Prefeitura exigir o cumprimento da nova regra de prédios já existentes.