Novos ares } } Aumentou muito o interesse das pessoas em comprar arte

Você tem uma coleção particular de arte. Quais critérios adota para comprar uma obra? É algo bem intuitivo. Mas me interesso muito por essa turma dos anos 80 de São Paulo - todos os caras da Casa Sete; a Ester Grinspum, que é minha tia; a Célia Euvaldo; o Paulo Pasta... Mas tem também um artista da década de 20, da Escola de Paris, que coleciono, tenho um monte de trabalho dele, que é o Kikoïne. Minha coleção é meio desordenada.

E também é intuitiva a escolha dos artistas que você convida para fazer parte da galeria? Tem um gosto, uma preferência, um olhar que foi formado ao longo dos anos - não sei muito bem de que forma, nem se ele é bom ou ruim. Só não segue um critério fixo. Tem que ser uma coisa que você sente. Sente que o artista é sério, que tem um trabalho consistente, que vai funcionar no time da galeria. Eu tenho que achar que vou saber vender aquilo, não porque a galeria é um negócio, mas porque, mais do que isso, a vida daquele cara vai depender de mim. É uma responsabilidade muito grande.

A Transversal surgiu na Barra Funda. Como avalia esses dois anos de atuação por lá? Acho que o bairro é ótimo, super gostoso, e ainda tem muito potencial para crescer. A minha questão é qual é o prazo para isso. Ele é um pouco afastado do centro econômico da cidade, das pessoas que compram arte. E São Paulo está numa situação muito complicada, chove um pouquinho e a cidade entra em colapso total. Mas o espaço nosso lá é muito bonito, menos cubo branco, menos certinho. Dá pra fazer projetos especiais, inventar histórias legais ali. A princípio, vamos manter as duas unidades, mas a da Barra Funda (R. do Bosque, 206) vai poder ser visitada só com agendamento.

Como será essa primeira mostra da unidade Vila Madalena? É uma coletiva e a gente vai ter um monte de coisa legal de todos os artistas, abrindo o espaço - quase como um agradecimento. A ideia é juntar todo mundo pra fazer uma 'bagunça', mesmo não sendo uma exposição rigorosa do ponto de vista curatorial. Tanto que vai durar duas semanas só.

E as próximas exposições já estão definidas? Em abril, vai ter uma com três gravadores - o Claudio Mubarac, a Elisa Bracher e o Fabrício Lopez -, como parte do circuito da SP Estampa. Em junho, vamos mostrar trabalhos do André Farkas, que assina 'Treco', faz grafite, e tem mais de 300 obras espalhadas por muros da cidade.

