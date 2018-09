Novos cartões de ônibus vip para o Rock In Rio serão colocados à venda

Novos cartões RioCard serão colocados à venda hoje, na Fundição Progresso, na Lapa, no Centro do Rio, para o público que for de ônibus aos próximos quatro dias de Rock in Rio. Os bilhetes valem para o serviço Primeira Classe, que leva direto à Cidade do Rock, sem paradas. A venda dos novos cartões termina amanhã.

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio (Fetranspor) divulgou ontem um balanço dos três primeiros dias de Rock in Rio. "Embora houvesse linhas regulares que passavam próximo ao local, a maior parte do público se deslocou até o terminal Alvorada, de onde saía uma linha de ônibus circular até o autódromo (de Jacarepaguá)", informou.

A linha circular, segundo a Fetranspor, teve média de 30 mil passageiros por dia, enquanto o serviço especial foi responsável por outros 20 mil passageiros diariamente. "Para atender os 50 mil passageiros diários, foram postos à disposição do público 1.250 ônibus em cada dia. Apesar do grande afluxo de pessoas, os três primeiros dias do Rock in Rio transcorreram sem acidentes."