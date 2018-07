Novos centros de emissão de visto dos EUA abrem dia 7

A segunda etapa envolve uma entrevista com um vice-cônsul americano, é realizada nos consulados ou na embaixada. Exceção é feita para renovações de vistos de turismo ou negócios vencidos há até quatro anos, quando não é necessário passar por consulados ou embaixada. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Recife terão um novo centro cada e São Paulo ganhará dois. O maior de São Paulo será instalado no bairro de Vila Mariana, zona sul da cidade, com capacidade para atender até 3.500 pessoas por dia. Os centros funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e aos domingos, das 13 às 18 horas.