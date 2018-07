Novos corredores de ônibus e ciclovias dividirão espaço

"Visualmente, não é legal você ter ciclovia no canteiro central. Então, em princípio, estamos descartando. Pode, eventualmente, ter em alguns casos", disse o secretário. "Há uma determinação do prefeito para, onde der, enterrar a fiação, consertar a calçada e fazer essa integração com as bicicletas."

Para a cicloativista Aline Cavalcante, é preferível ter ciclovias à direita, nas pistas, do que próximas do canteiro central. "A velocidade dos carros é menor à direita. No canteiro, é incômodo porque é o lado mais rápido e barulhento." Outra dificuldade, explica ela, é ter de atravessar várias faixas para conseguir entrar em uma rua transversal.

Radial Leste

O corredor da Radial Leste, entre a região central e o bairro de Itaquera, na zona leste, também terá um projeto de ciclovia. Ainda não está claro se ele se incorporará à via para bikes já construída pelo Metrô em um trecho da avenida. Prometida há anos, a obra desse corredor está atrasada por causa de uma decisão judicial. A Prefeitura prevê iniciar a obra em março.

Tatto disse na segunda-feira (05), na audiência pública para a concessão do sistema de ônibus, que prevê uma alteração na bilhetagem. A Prefeitura estuda criar um bilhete único especial para policiais, carteiros e oficiais de Justiça, para que eles não desçam mais pela frente. Mas é preciso saber quantos passageiros dessas categorias usam ônibus. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.