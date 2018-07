Novos ducmentos secretos são achados em trem no Reino Unido

Novos documentos confidenciais do governo britânico foram encontrados em um trem no início da semana, segundo o jornal Independent on Sunday. O jornal disse que recebeu os documentos, que foram encontrados em um trem que seguia para a estação de Waterloo, em Londres, e que contêm informações sobre o combate ao financiamento de terrorismo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Veja também: Funcionário é suspenso por perder arquivos secretos britânicos Documentos britânicos sobre a Al-Qaeda são achados em trem Os arquivos, referentes a um encontro de especialistas criminais, foram encontrados em 11 de junho, mesmo dia em que um outro envelope - com informações ultra-secretas sobre a Al-Qaeda e o Iraque - foi entregue à BBC depois de ter sido deixado por um funcionário do governo britânico também em um trem. Os novos documentos supostamente incluem informações sobre como sistemas bancários e de comércio podem ser manipulados para financiar armas de destruição em massa no Irã. O Independent on Sunday disse que retornou os documentos ao governo e que não divulgará os detalhes contidos nos papéis. Um porta-voz do Tesouro britânico disse que o governo está "extremamente preocupado". Os documentos também incluiriam anotações para um encontro da Financial Action task Force - um grupo formado em 1989 do qual 34 países fazem parte - que seria realizado nesta semana em Londres.