Novos institutos federais empossam amanhã 38 reitores O ministro da Educação, Fernando Haddad, dá posse amanhã aos 38 reitores dos novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Formados em dezembro, os institutos são produto da reordenação e difusão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que começaram em abril de 2005. Até o fim de 2010, serão edificadas 214 escolas, além das 140 que existem, segundo o Ministério da Educação (MEC). Cada Estado terá ao menos uma instituição. Assim, o oferecimento de vagas no ensino profissional e tecnológico na rede federal crescerá de 215 mil para 500 mil até 2010. Serão empossados como reitores os antigos diretores dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e das Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs), que originaram os institutos. Segundo a legislação que criou os novos estabelecimentos de ensino, o diretor-geral designado reitor permanecerá na função até o fim da atual gestão. No máximo em 180 dias, cada reitor deve preparar o projeto de estatuto e a proposta de desenvolvimento do instituto. As regras também estabelecem a participação do corpo acadêmico na elaboração do plano.