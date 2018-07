Novos padrões de produção e consumo

Este parágrafo foi ressaltado várias vezes pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, com uma das principais conquistas da Rio+20, apesar de a única coisa especificada sobre o programa é que ele será voluntário. Países desenvolvidos trabalharam duro nas negociações para evitar qualquer menção de obrigatoriedade de mudanças nos seus padrões de produção e consumo - que estão no âmago da crise ambiental do planeta. E conseguiram. O documento, de uma foram geral, encoraja a adoção de padrões mais sustentáveis, mas sem nenhuma obrigação, regras ou prazos.