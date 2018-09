Novos sistemas de manejo Mokiti Okada O Centro de Pesquisa Mokiti Okada apresentou, durante a ExpoSustentat 2008, dois sistemas de manejo sustentável. O coordenador Fernando Augusto de Souza explica que o sistema CPMO de Manejo de Solo e Planta baseia-se na equalização dos manejos de solo, de matéria orgânica e das exigências nutricionais e fitossanitárias. Já o Manejo Animal e Ambiência respeita as características naturais do animal e do ambiente em que está inserido e adequa instalações e pastagens aos hábitos dos animais. Tel. (0--19) 3576-1588.